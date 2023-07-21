Уровень внешнего долга России к ВВП достиг исторического уровня

По итогам первого квартала уровень внешнего долга РФ по отношению к ВВП упал до рекордно низкой отметки в 15%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

В конце 2022 года объем задолженности перед нерезидентами к ВВП оценивался в 16,6%. После этого он снизился еще больше.

Подчеркивается, что в конце марта государственный и корпоративный долг показал уровень в $354,8 млрд.

В 1999 году в России был зафиксирован максимальный уровень внешнего долга к ВВП. Тогда он составил 91%.

В июле российский регулятор проинформировал о том, что внешний долг государства снизился на 8,7% к 1 июля в сравнении с показателем на начало года. Ситуация, как отметил ЦБ, по большей части связана с уменьшением задолженности органов госуправления в связи с реализацией суверенных ценных бумаги нерезидентами.