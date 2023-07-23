Египет остановил поставки СПГ в Европу

«Газпром» сократил прокачку газа в Европу через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» транзитом через Украину до 40,15 миллиона кубометров в сутки 22 июля, что немногим меньше показателя сутками ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя компании.

Известно, что 21 июля объем поставок был на уровне 42,4 миллиона кубометров.

Ранее сообщалось, что «Новатэк» может отобрать у «Газпрома» лидерство по поставкам российского газа в Европу, так как в последние месяцы активно наращивает экспорт сжиженного природного газа (СПГ).