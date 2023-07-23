Аргентину назвали новым возможным поставщиком СПГ для других стран

Аргентина может стать новым поставщиком сжиженного природного газа для других стран. Конфликт на Украине привел к значительным изменениям на рынке углеводородов, пишет издание Pagina 12.

Как указали журналисты, несмотря на высокий уровень запасов природного газа в Европе и Азии, они не являются гарантией безопасности поставок в зимний период. Для Европы газ — это важное топливо для энергетического перехода. В статье говорится, что сотрудничество с Аргентиной в этой сфере предлагает хорошие перспективы.

Замминистра по углеводородам Аргентины Хуан Хосе заявил, что с началом спецоперации цены на СПГ в мире выросли в несколько раз. Авторы статьи посчитали, что Аргентина в это непростое время может быть поставщиком для множества стран, так как у нее имеются большие запасы топлива.

При этом необходимы серьезные инвестиции в производство сжиженного природного газа. Эксперты подсчитали, что на реализацию планов потребуется от пяти миллиардов долларов.

Ранее аналитики заявили, что Европа успешно пройдет отопительный сезон с отсутствием импорта из России в том случае, если грядущая зима не будет экстремально холодной, а поставщики сжиженного газа будут стабильно выполнять контрактные обязательства.