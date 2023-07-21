Банк России объявил о повышении ключевой ставки на 100 б.п., до 8,50% годовых. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

В своем пресс-релизе ЦБ отметил, что текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти.

Как подчеркнул Центробанк, динамика внутреннего спроса и произошедшее с начала 2023 года ослабление рубля значительным образом усиливают проинфляционные риски.

Также сообщается, что благодаря денежно-кредитной политике регулятора будет ограничен масштаб отклонения инфляции вверх от цели. Уточняется, что данная политика направлена на возвращение инфляции к 4% в 2024 году.

«С учетом новых данных по динамике экономической активности в базовом сценарии Банк России прогнозирует, что темп прироста ВВП составит 1,5–2,5% в 2023 году, 0,5–2,5% в 2024 году, 1,0–2,0% в 2025 году и 1,5–2,5% в 2026 году», - подчеркнул регулятор.

9 июня Банк России принял решение оставить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых шестой раз подряд.