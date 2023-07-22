В США зафиксировали массовый отток депозитов из банков

Американские банки зафиксировали увеличение оттока депозита своих клиентов. За неделю, с 5 по 12 июля, со счетов кредитных учреждений забрали $78 млрд. Об этом сообщает издание The Daily Hodl, ссылаясь на информацию Системы экономических данных Федеральной резервной системы (FRED).

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Отмечается, что отток депозитов последовал за двухнедельным периодом относительной стабильности, поскольку крупные банки инвестируют значительные суммы наличных сторонним посредникам для привлечения новых депозитов.

Участники рынка указали на то, что банковский сектор должен следовать требованиям по росту ставок, пытаясь избежать дальнейшего оттока депозитов. При этом для банков наступает определенный период успокоения после общеотраслевого роста прибыли по итогам второго квартала 2023 года.