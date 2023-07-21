Украина повысит тариф за транзит российской нефти

Украина на 23,5 процента повысит тариф на транспортировку российской нефти по своему участку трубопровода «Дружба», пишет компании «Транснефть».

С 1 августа Россия станет платить за прокачку каждой тонны нефти в направлении Словакии и Венгрии на 4 евро больше — тариф вырастет до 21 евро за тонну.

Ссылаясь рост издержек из-за повреждения энергетической инфраструктуры, Украина уже трижды повышала тариф в 2022-2023 годах. С 1 апреля 2022 года плана выросла до 11,5 евро за тонну, с 1 января 2023 года — до 13,6 евро за тонну, с 1 июня — до 17 евро.

Затраты на оплату транзита ложатся на получателей нефти в Венгрии, Словакии и Чехии. Трубопровод берет начало в Самарской области России, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию.

Евросоюз запретил импорт российской нефти по морю 5 декабря 2022 году. Поставок по «Дружбе» санкции не коснулись, но позиции получателей российской нефти по северной и южной веткам разделились. Германия и Польша объявили о намерении вскоре прекратить закупки российской нефти, а Венгрия, Чехия и Словакия, наоборот, при обсуждении санкций добивались сохранения поставок.