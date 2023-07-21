Стало известно о желании России вытеснить Украину с глобального рынка зерна

В настоящее время российские власти активно прорабатывают новую схему поставок зерна в африканские государства. Согласно плану, основная роль в доставке нуждающимся странам должна достаться Турции, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По условиям проекта меморандума, составленного Россией, она должна будет направить в Турцию до миллиона тонн зерна «на льготных условиях» при посредничестве Катара. При этом украинский дипломат, ознакомившийся с документом, заявил, что «Киев предпринял определенные усилия», чтобы помешать реализации этого плана.

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Проработка новой схемы доставки агропродукции связана с выходом Москвы из зерновой сделки. Таким образом в Кремле собираются максимально снизить роль Украины на глобальном зерновом рынке. При этом представители Катара и Турции пока не дали своего согласия на предложение России. Как ожидается, Москва официально представит план на предстоящем саммите «Россия — Африка», который пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля.

Источники утверждают, что подобная инициатива Москвы не найдет отклика и со стороны западных стран. Это объясняется тем, что предлагаемая Россией схема доставок грузов фактически приведет к морской блокаде украинских портов в Черном море, которые являются «жизненно важными» торговыми путями для страны. Кроме того, недавний выход Москвы из зерновой сделки подорвал ее репутацию в ряде африканских государств. Так, власти Кении заявили, что действия Кремля стали для них «ударом в спину».

Идея Москвы не является новой — как уверяют источники, российские власти выдвинули ее еще в прошлом году, после того как Кремль ненадолго вышел из зерновой сделки. Однако теперь подобная идея для России вновь обрела актуальность. В апреле о возможности доставлять грузы вне зерновой сделки через Турцию и Катар также заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.