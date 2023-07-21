Россия вышла на новые рынки вопреки зерновой сделке

Россия вышла на новые рынки и обеспечивает экспорт зерна вопреки зерновой сделке. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя страны при ООН Дмитрий Полянский. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Полянского, при разговорах о продбезопасности в фокусе внимания «должна находиться Россия, а не Украина», поскольку за 2022 год она собрала 156 миллионов тонн зерна, а Украина лишь 55 миллионов тонн. Из этого Москва отправила на экспорт 60 миллионов тонн, а Киев — 47 миллионов тонн.

«Сразу хочу оговориться: экспортировали не благодаря зерновой сделке, а вопреки тем препонам, которые нам создавали. Таким образом, простая арифметика наглядно демонстрирует, что Россия занимает 20% мирового рынка пшеницы, для Украины - менее 5%», — отметил Полянский.