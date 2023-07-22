Раскрыты последствия для Киева из-за прекращения зерновой сделки

Минимум на 30% сократились объемы экспорта зерна из Украины после прекращения действия зерновой сделки. Такое заявление сделал министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский в интервью агентству Bloomberg, передает ТАСС.

«Мы имеем намного меньший объем экспорта, я думаю, как минимум на 30% меньше, чем раньше», — сказал он.

Сольский добавил, что многие компании на Украине стали отправлять продукцию по железной дороге или грузовиками, в том числе используя инфраструктуру порта Констанца в Румынии и портов на реке Дунай.

Ранее аналитики компании Argus Media спрогнозировали, что изменение маршрутов для транспортировки зерна из Украины после выхода России из зерновой сделки сократит ежемесячный экспортный потенциал Киева в два раза — с 7-8 миллионов тонн до 4 миллионов тонн. Это станет серьезным ударом по одной из крупнейших статей доходов Украины.