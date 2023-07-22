В Госдуме заявили о массовой шринкфляции в магазинах

Вице-спикер Государственной думы от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов сообщил о массовой шринкфляции (снижение количества товара в упаковке при сохранении цены) в московских магазинах, передает РИА Новости.

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Как сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу политика, по его поручению с 1 по 18 июля в популярных сетевых универсамах столицы были проведены массовые анонимные рейды. Всего было проверено 122 торговые точки во всех районах города. Целью этих проверок было выяснить, насколько массовой является шринкфляция.

По словам Чернышова, установлено, что 87% ассортимента молочной продукции в магазинах представлено в упаковках объемом 925-950 миллилитров, при этом такую тару визуально нельзя отличить от «честного» литра молока или кефира других производителей.

Он также заявил, что составляющие основу потребительской корзины крупы — гречка, рис, пшено, овсяные хлопья — расфасованы в пачки по 450 и 900 граммов вместо привычных 500 граммов и 1 килограмма в 97% случаев, при этом вес и объем товара указан несопоставимо мелким шрифтом по сравнению с ценой.

Ранее Чернышов внес в Госдуму законопроект, который обязывает продавцов указывать на ценнике стоимость одного килограмма товара.