Россия обсудит со странами Африки новые маршруты для поставок зерна

Во время предстоящего саммита «Россия — Африка» лидеры стран будут обсуждать создание логистических коридоров для поставок российского зерна и удобрений на африканский континент. Об этом рассказал РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров.

«Идея таких логистических коридоров и создания зерновых хабов — перспективна и реализуема, с учетом тех больших возможностей, которые Россия имеет в плане экспорта зерновых», — объяснил дипломат.

По его словам, проблемные вопросы организации поставок из России в Африку носят комплексный характер. Озеров отметил, что при решении проблем нужно учитывать это.

«Это естественный и правильный путь развития наших отношений на долгосрочной основе, нацеленных на перспективу», — резюмировал дипломат.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва вернется в зерновую сделку, как только Запад выполнит семь условий.

Первым условием он назвал вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки. Также должны быть сняты все препятствия для российских банков, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений.