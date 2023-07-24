В России резко упали продажи водки и коньяка

Официальные продажи водки и коньяка в России резко упали, со ссылкой на данные Росстата сообщает газета «Ведомости».

За первое полугодие 2023-го объемы реализации водки снизились на 16,4 процента, до 30,2 миллиона декалитров (дал), а коньяка и бренди — на 20,3 процента до 3,7 миллиона дал. Одновременно выпуск водки упал на 9 процентов, до 33,2 миллиона декалитров, коньяка и бренди — на 13 процентов, до 4,2 миллиона декалитров.

По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, такое падение объясняется ростом нелегального рынка. Ряд зарубежных производителей качественного алкоголя ушли из России, поэтому оптовые поставщики стали заменять их контрафактом и работать с теневыми производителями, добавил лидер всероссийского движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

На сокращение официальных продаж крепкого алкоголя повлияло сокращение доходов основных потребителей крепких алкогольных напитков —среднего класса, объяснил владелец брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман. Население стало переходить на более дешевое спиртное, зачастую суррогатное, которое не учитывается в статистике. Поэтому производителям придется снижать цены на продукцию или осваивать выпуск более дешевого алкоголя.

Вместе с тем у торговых сетей обострилась проблема затоваривания алкогольными напитками — с февраля 2022 года зарубежную продукцию стали привозить в Россию в огромном количестве из-за опасения роста цен и логистических сложностей, а местные производители увеличили выпуск спиртного для импортозамещения. В результате склады оказались переполнены такой продукцией, заявил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.