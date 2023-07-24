Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о дополнительной форме российской национальной валюты, которую будут выпускать наряду с уже существующими формами денег. Таким образом, у российского рубля теперь будет три формы: наличная, безналичная и цифровая.