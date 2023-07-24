Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля

В России был подписан закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы, передает ТАСС.

Подпись на соответствующем документе поставил президент РФ Владимир Путин.

Цифровой рубль — это дополнительная форма российской национальной валюты, которая будет выпускаться наряду с уже существующими формами денег. Так, у российского рубля теперь будет наличная, безналичная и цифровая формы.

Закон регулирует, что россияне смогут совершать операции с новым денежным форматом при помощи платформы цифрового рубля — специальной информационной системы. Ее оператором будет выступать Банк России.

Вступление закона в силу ожидается 1 августа 2023 года.

19 июля базовый закон для введения цифрового рубля был одобрен Советом Федерации.