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Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля

В России был подписан закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы, передает ТАСС.

Подпись на соответствующем документе поставил президент РФ Владимир Путин.

Цифровой рубль — это дополнительная форма российской национальной валюты, которая будет выпускаться наряду с уже существующими формами денег. Так, у российского рубля теперь будет наличная, безналичная и цифровая формы.

Закон регулирует, что россияне смогут совершать операции с новым денежным форматом при помощи платформы цифрового рубля — специальной информационной системы. Ее оператором будет выступать Банк России.

Цифровой рубль: что это, как будет работать и когда введут в России?

Вступление закона в силу ожидается 1 августа 2023 года.

19 июля базовый закон для введения цифрового рубля был одобрен Советом Федерации.

11 июля РИА Новости писало, что Банк России намеревается в ближнесрочной перспективе принять нормативные акты, необходимые для инициации пилотного проекта с цифровыми рублями.

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