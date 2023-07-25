В Китае назвали главные экономические вызовы для страны
В настоящее время китайская экономика сталкивается с новыми трудностями и вызовами. Об этом было заявлено на заседании Политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), на котором председательствовал генсек ЦК Си Цзиньпин.
Угрозы хозяйственному сектору страны возникают в основном из-за недостаточности спроса. Другими неблагоприятными факторами выступают трудности в деятельности бизнеса, а также неблагоприятные внешние условия, отмечалось в ходе мероприятия.
В этих условиях нужно более точно осуществлять макрорегулирование, разрабатывая больше вариантов действий. Следует также продолжить активную и взвешенную монетарную политику, подчеркнули в Политбюро.
Параллельно нельзя забывать о поддержке сфере научно-технических исследований и инноваций. Важно заботиться о развитии реального сектора экономики, прежде всего малого и среднего бизнеса, призвали на заседании.
Курс юаня при этом следует удерживать на стабильном, сбалансированном и рациональном уровне. Одновременно нужно приложить усилия для активизации рынка капитала, в частности укрепления уверенности потенциальных инвесторов, подчеркнули в Политбюро.