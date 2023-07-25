Литва предложила ЕС альтернативу для экспорта украинского зерна

Власти Литвы предложили Европейскому союзу использовать порты республик Прибалтики, чтобы экспортировать зерно с Украины после прекращения действия зерновой сделки. С подобным призывом выступили три литовских министра, сообщает агентство AFP.

По мнению чиновников, балтийские порты могли бы стать надежной альтернативой для транзита украинской продукции, включая зерно. Министры считают, что таким образом можно было бы перевозить ежегодно 25 миллионов тонн зерна.

Кроме того, как отмечают обозреватели AFP, Литва обратилась к ЕС с просьбой уменьшить бюрократические препятствия на границе Украины и Польши.