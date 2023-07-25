Американский инвестор назвал слабыми новые антироссийские санкции США

Новый пакет американских санкций в отношении России, введенный на минувшей неделе, – один из самых незначительных по реальному эффекту, сообщает ТАСС со ссылкой на директора американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайла Шостака.

По его словам, эти ограничения являются контрпродуктивными с точки зрения перспектив достижения заявленных целей и их реального эффекта. По словам инвестора, новые санкции повлекут за собой осложнения в повседневной работе подсанкционных компаний РФ. При этом российская банковская система уже полностью адаптирована и совершенно не зависит от международного рынка финансирования.

Эксперт указал, что в условиях положительного баланса текущих торговых операций российские кредитные учреждения, а также Россия как суверенный кредитор в целом, являются кредиторами как своего внутреннего производства, так и экспорта в страны Ближнего Востока и Азии. С каждым днем Москва все больше переключается на работу с валютами дружественных государств, в том числе беря на себя новые риски зарубежных покупателей и производителей, в основном азиатского происхождения.