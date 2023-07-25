Силуанов оценил дефицит бюджета по итогам 2023 года

Дефицит бюджета России по итогам 2023 года составит 2-2,5 процента ВВП. Об этом в интервью «Аргументам и Фактам» Антон Силуанов.

При этом министр заверил, что ресурсов для покрытия всех расходов бюджета, которые возникают в течение года, достаточно.

«Сейчас размер дефицита выходит примерно на уровни, которые мы закладывали в план. По итогам года его размер составит 2-2,5 процента ВВП. Точнее можно будет сказать во втором полугодии», — сказал он.

19 июля Силуанов заявил, что расходы бюджета в 2024 году могут оказаться выше, чем заложены в законе о бюджете на трехлетний период (29,433 триллиона рублей), величина превышения пока обсуждается. При этом министр напомнил, что ожидается рост ненефтегазовых доходов, потому что в этом году с ними ситуация получше, чем в 2022-м.