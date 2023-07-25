Силуанов заявил, что России нужна прогнозируемая цена на нефть

России нужна прогнозируемая цена на нефть, резкие колебания вредят рынку, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью aif.ru.

Комментируя необходимую для России цену на нефть, Силуанов сказал, что "чем выше, тем лучше".

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"Но если серьезно, нужна прогнозируемость, резкие колебания вредят рынку. Поэтому Россия кооперируется со странами ОПЕК. Для расчета налогов мы используем цену марки Urals, рассчитанную либо от котировок, либо от цены марки Brent с дисконтом", - сказал Силуанов.

О расчете налогов от экспорта нефти

Глава Минфина также сказал, что вопрос о дальнейших мерах по совершенствованию расчета налогов от экспорта нефти рассматривается. "Сейчас расчетный дисконт - $25 за баррель к марке Brent".

"Планируем его снижение до $20 за баррель. Рассматриваем дальнейшие меры по совершенствованию расчета налогов от экспорта нефти. Brent сегодня стоит $80 за баррель. Минус $20 - это получается $60. При такой цене наберем 8 трлн рублей нефтегазовых доходов", - сказал Силуанов.

Ранее министр финансов сообщал журналистам, что Россия выходит по объему нефтегазовых доходов на базовый уровень, учтенный в бюджете. Также министр отмечал, что Минфин рассчитывает выполнить план по нефтегазовым и ненефтегазовым поступлениям в федеральный бюджет в 2023 году.

В пятницу 21 июля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении предложенные правительством нормы, предполагающие снижение дисконта российской нефти Urals к бенчмарку Brent с $25 до $20 за баррель c 1 сентября. Нормы были оформлены как поправки ко второму чтению в законопроект, направленный на реализацию отдельных положений основных направлений налоговой политики.

Глава Минфина заявлял, что видит возможность уменьшения максимального размера скидки на нефть Urals к Brent, используемого в налогообложении нефтяной отрасли. По словам Силуанова, $25 - это большой дисконт, который мог бы быть и поменьше.

О других мерах при расчете нефтяных налогов

С 1 апреля в РФ вступил в силу закон, уточняющий методику определения цены российской нефти Urals при расчете налогов на добычу полезных ископаемых и на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. Законом предусматривается ограничение скидки на Urals к Brent при налогообложении $34 с апреля, $31 в мае, $28 в июне и $25 с июля. Кроме того, ограничен дисконт Urals при расчете экспортных пошлин.

Кроме того, Госдума одобрила поправку, согласной которой Россия сможет перейти на российский внебиржевой индекс при расчете налогов для нефтяной отрасли с 2024 года. Как пояснил ранее Сазанов, сейчас пока сохраняется расчет налогов на основе котировки Urals, рассчитываемой агентством Argus на базисе CIF (включает стоимость фрахта и страхование - прим. ТАСС) в европейских портах. Однако, по его словам, с 1 января 2024 года Argus перестанет публиковать эту котировку.

Россия переходит на российский внебиржевой индекс, увеличенный на $4 за баррель, это отражает стоимость доставки, указал он.