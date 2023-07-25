МВФ скорректировал прогноз по ВВП России в 2023 году

Международный валютный фонд (МВФ) скорректировал прогноз по росту ВВП России в 2023 году в сторону повышения на 0,8 п. п. по сравнению со своими апрельскими выводами, до 1,5%. Об этом говорится в представленном во вторник в Вашингтоне докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.