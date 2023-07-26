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В Госдуму внесли законопроект об отмене постановления о членстве России в МВФ

Фракция КПРФ внесла на рассмотрение Госдумы законопроект об утрате силы постановления Верховного совета о вступлении РФ в Международный валютный фонд (МВФ). Документ размещен в думской базе данных.

В Госдуму внесли законопроект о выходе России из МВФ
© РИА Новости

Законопроект внесла на рассмотрение палаты фракция КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым.

"Признать утратившим силу постановление Верховного Совета Российской Федерации "О вступлении в Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития и Международную ассоциацию развития", - говорится в законопроекте.

Также авторы инициативы предлагают денонсировать протокол о вступлении РФ в члены Международного валютного фонда и Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития", подписанный в Вашингтоне в октябре 1992 года.

В сопроводительных документах поясняется, что участие в МВФ обязывает Россию проводить валютную политику, которая лишает ее валютной самостоятельности, в частности, лишает права повышать или понижать обменный курс рубля, а также делает необходимым привязку обменного курса рубля к иностранной валюте.

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Кроме того, авторы инициативы отметили, что со стороны МВФ не последовало осуждения антироссийских санкций, а государства, которые их ввели, не были привлечены к какой-либо ответственности или осуждены руководством МВФ.

"Таким образом, пребывание России в МВФ не помогло предотвратить принятие против России "санкций", которые явно противоречат основным целям и принципам данной организации. Соответственно, России не имеет смысла продолжать участвовать в МВФ", - заключили депутаты.

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