В России перечислили факторы для укрепления рубля

В краткосрочной перспективе удержать курс рубля от ослабления к доллару могут несколько факторов. Среди ключевых — налоговый период и недавнее резкое повышение ключевой ставки руководством Центробанка (ЦБ), приводят слова управляющего активами управляющей компании ПСБ Андрея Алексеева «Известия».

© Lenta.ru

По состоянию на 17:50 по московскому времени курс доллара на Мосбирже находился на уровне 90,08 рубля. Евро при этом торговался по 99,4 рубля.

На последнем заседании совет директоров ЦБ поднял ключевую ставку сразу на один процентный пункт — с 7,5 до 8,5 процента годовых. Это решение должно помочь стабилизировать курс рубля «с учетом текущих ограничений по капитальному счету». В свою очередь, налоговый период приведет к увеличению объемов валютного предложения на внутреннем рынке.

К тому же курс доллара последние несколько недель стабильно держался на уровне 90 рублей, что с учетом вышеперечисленных факторов не свидетельствует о риске резких скачков в ближайшее время. Несмотря на это, эксперт допустил, что дисбаланс спроса и предложения валюты на российском рынке может сохраниться и в следующем месяце.