Россия намерена продлить действие пошлин на экспорт подсолнечника

Минэкономразвития России предложило продлить экспортную пошлину на семена подсолнечника до 2024 года. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Проект постановления предусматривает: установление на период с 1 сентября 2023 года по 31 августа 2024 года включительно в отношении семян подсолнечника ставки вывозной таможенной пошлины в размере 50%, но не менее 3 200 руб. за 1000 кг», - отмечается в пояснительной записке.

Также на этот срок в ведомстве предложили продлить действие вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло. Особо оговариваются и тарифные квоты на вывоз семян, масла подсолнечного и подсолнечного шрота из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Их предложено установить до 31 декабря 2023 года.

Весной комитет Госдумы по аграрным вопросам предлагал правительству временно отменить экспортную пошлину на подсолнечник. Объяснялось это высоким урожаем и поставками продукции из новых регионов, демпингом со стороны Украины и снижением закупок Турцией на фоне землетрясения.

Однако в Масложировом союзе выступили против отмены пошлины. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев отмечал, что «в этих условиях возможно повышение загрузки перерабатывающих мощностей», пишет РБК.

«Правила для рынка определяются на весь сезон и являются неизменными. Это облегчает как производителям, так и переработчикам формирование рыночных стратегий и позволяет избежать непредвиденных убытков», - заметил он.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на логистическую компанию Logistic OS, сообщило об увеличении почти вдвое экспорта пшеницы из России в январе-феврале в сравнении с таким же периодом 2022 года.