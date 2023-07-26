Глава Сбера назвал Китай примером для России в развитии туризма

«Сегодня для нас потенциальным примером может служить Китай. Они, конечно, очень быстро растут. За 5 лет они выросли в приросте туристических поездок в два раза. Это самый большой регион, где развивается горнолыжный туризм. То же самое, за 5 лет увеличили в два раза количество вводимых гостиниц и количество поездок на горнолыжные курорты. Мы видим, что сегодня критически важно для нас поддержать внешним туризмом бизнес в туристической сфере», - сказал Греф.