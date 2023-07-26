Россия намерена работать со странами Африки над ослаблением доллара, Соединенные Штаты используют его как инструмент влияния. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит РИА Новости.

Она отметила, что США используют доллар как инструмент борьбы за преимущество и как средство «реализации своей агрессии». По словам Захаровой, Россия совместно с африканскими странами рассчитывает формировать глобальную недискриминационную повестку дня.