Путин заявил, что доллар используется для политической борьбы
Президент России Владимир Путин заявил, что американский доллар используется как инструмент политической борьбы. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Путин сделал во время встречи с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф. Президент также подчеркнул важность развития этого финансового института БРИКС.
«В сегодняшних условиях это сделать непросто, имея в виду то, что происходит в мировых финансах, и использование доллара в качестве инструмента политической борьбы», – заявил он.
26 июля в Санкт-Петербурге состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина и Дилмой Роуссеффом.
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