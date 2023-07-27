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Центробанк Украины снизил ключевую ставку впервые с июня прошлого года

Нацбанк Украины снизил учетную ставку на 3 процентных пункта до 22% годовых. Это следует из информации финансового регулятора, опубликованной на его сайте. ЦБ Украины удерживал ставку на уровне 25% с 6 июня 2022 года.

Нацбанк Украины снизил ключевую ставку впервые с июня 2022 года
© ТАСС

«НБУ начал цикл снижения учетной ставки раньше, чем предусматривал апрельский прогноз. Этому способствуют более быстрое, чем ожидалось, снижение инфляции, длительная устойчивая ситуация на валютном рынке, высокий уровень международных резервов и результативность предыдущих мероприятий по повышению привлекательности гривневых активов», — говорится в сообщении.

Регулятор не исключил дальнейшего снижения учетной ставки при условии сохранения устойчивости валютного рынка и замедления инфляции.

Российский Центробанк, напротив, 21 июля повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт до 8,5% годовых. Регулятор объяснил это ростом и инфляционных ожиданий населения. Банк России не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

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