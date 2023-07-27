Стало известно о расходах Европы на многоразовые ракетные технологии

Стартап MaiaSpace, принадлежащий европейской компании ArianeGroup, по итогам 2022 года потратил 3,49 миллиона евро. Об этом со ссылкой на отчет стартапа пишет European Spaceflight.

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Как стало известно, за прошлый год стартап получил общий доход в размере 250 тысяч евро. Как сообщил изданию представитель MaiaSpace, эти средства были получены за «инженерные услуге», которые стартап предоставил двум клиентам.

Расходы компании непосредственно на заработную плату персонала составили 1 125 668 евро, на социальные выплаты сотрудникам — дополнительные 425 175 евро.

European Spaceflight напоминает, что MaiaSpace работает над созданием многоразовой ракеты, предназначенной для выведения в космос небольших спутников. Для этого стартап использует ряд технологий ArianeGroup, в частности, двигатели Prometheus.