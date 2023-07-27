России нужно усилить подготовку кадров для стран Африки

По данным Минобрнауки РФ, в российских вузах обучается почти 35 тысяч студентов из стран Африки, за последний год их число выросло на 4000 человек, а за 13 лет - в три раза.

И все же это капля в море, считает президент Общества дружбы и развития культурно-деловых отношений с Объединенной республикой Танзания Юрий Коробов. Учитывая растущие интересы российского государства и бизнеса в Африке, следует обратить особое внимание на подготовку кадров для этого континента.

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На предстоящий учебный год минобрнауки увеличило количество бюджетных мест для африканских студентов вдвое - до 4720. Такие вложения оправданны?

Юрий Коробов: Безусловно. Африканская повестка набирает все больший вес в российской внешней политике. Ряд стран этого континента готовится вступить в БРИКС, да и вообще в ситуации нарастающего противостояния симпатии бывших колоний явно не на стороне Европы и США, а на стороне России, КНР и их союзников. И мы должны укрепить добрые отношения, в том числе с помощью образования. Ведь человек, учившийся в нашей стране, сохранит воспоминания о юности на всю жизнь и будет транслировать их у себя на родине. К тому же он обрастает здесь множеством контактов, которые позволяют развивать связи между странами в долгосрочной перспективе. Речь не только о так называемой "народной дипломатии", но и о серьезной политике. Россия не зря поддерживает клубы бывших студентов советских и российских вузов и организует их форумы, ведь среди выпускников есть президенты, премьеры, министры правительств, крупные дипломаты стран Африки. Огромную работу по упрочению партнерства в самых разных сферах ведет, например, университет МГИМО.

Но, ко всему прочему, Африка - огромный перспективный рынок, на котором востребованы не только товары, но и инвестиции, технологии, проекты, а значит, нужны и специалисты в разных сферах.

Какие кадры требуются?

Юрий Коробов: По данным российских вузов, около 30 процентов африканцев поступают на медицинские специальности, 20 - на инженерно-технические. Но популярны менеджмент, финансы. Экономика многих стран континента сейчас на подъеме. Больше всего таких студентов, конечно, в московских вузах - МГИМО, РУДН, МГУ. Однако едут и в другие города страны, например, в Казань, Екатеринбург. Скажем, в УрФУ сегодня обучаются 503 человека из 25 стран Африки, а в небольшом, но известном среди специалистов отрасли Уральском горном университете - около 20 человек из Мали, Конго, Экваториальной Гвинеи, Кот-д Ивуара и других государств. География образовательного сотрудничества расширяется.

Этого недостаточно? В каких направлениях следует двигаться?

Юрий Коробов: Нам важно развивать отношения не только по дипломатической линии, но и по линии бизнеса, общественных организаций. Общество дружбы с Танзанией, которое я возглавляю, на протяжении последних нескольких лет изучало вопросы экономического взаимодействия стран и выявило ряд проблем: незнание языков, слабое представление о положении дел в другой стране, недостаток опыта работы российского бизнеса в Танзании и практически нулевой опыт танзанийских компаний в России.

Примерно треть африканцев поступает учиться на медицинские специальности

Сейчас активно развивается сотрудничество в сфере туризма, но все понимают, что нужны совместные проекты в сельском хозяйстве, строительстве, энергетике, в том числе зеленой. Экологическая тематика - одно из важнейших направлений, где мы можем быть полезны друг другу, и наша общественная организация как раз активно прорабатывает такие проекты. Скажем, в Танзании накоплен богатый опыт в развитии национальных парков, который пригодится в России. Традиционно важную роль играет сотрудничество в сферах медицины и образования. Поле деятельности огромное.

А для плодотворной совместной работы нужны люди, которые, во-первых, имеют хорошую профподготовку, а во-вторых, знакомы с культурой и традициями стран, особенностями бизнес-отношений, законодательства и т. д., обладают связями в деловых кругах, в том числе приобретенными во время учебы. Нужно не только приглашать на учебу в Россию африканцев, но и готовить наших специалистов для работы на совместных предприятиях на этом континенте.

Студенты едут на учебу в регионы. В УрФУ сегодня учатся 503 человека из 25 стран Африки

Что для этого необходимо?

Юрий Коробов: В первую очередь, нужно продвигать изучение языков - открывать в Африке как можно больше школ и профессиональных кафедр в вузах с преподаванием русского, а в России расширять изучение суахили, зулу, амхарского и других африканских языков. Совместные проекты и предприятия позволят не только укрепить экономическое сотрудничество, но и развивать культурную интеграцию.

Важную роль в таком сближении играют и гуманитарные проекты. Так, в преддверии саммита "Россия-Африка" в поселке Екатериновка в Тверской области мы организуем выставку африканского искусства и фестиваль африканской кухни. Кроме того, по инициативе Общества дружбы с Танзанией и поддержке "Деловой России" в этом регионе планируется открытие Центра по изучению культуры и искусства народов Африки и аналогичных российских культурных центров - в африканских странах, в частности, в Танзании. Правительство этой страны при нашем активном участии приняло решение об открытии бакалавриата по русскому языку в Университете Додомы, разрабатывается программа кафедры русского языка в другом крупнейшем вузе - в Дар-эс-Саламе, обсуждается ряд других проектов. Кстати, в августе-сентябре мы планируем организовать бизнес-миссии в Танзании. Будут обсуждаться вопросы экономического и гуманитарного сотрудничества на очень высоком уровне.