В «Газпроме» назвали объем подачи российского газа через Украину

Компания «Газпром» осуществляет подачу газа через Украину через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в подтвержденном украинской стороной объеме. На 27 июля он составляет 42,4 миллиона кубометров, заявил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов, передает агентство «Прайм».

По его словам, на ГИС «Сохрановка» заявку снова отклонили.

Весной прошлого года на Украине приняли решение о прекращении приема для транзита газа через ГИС «Сохрановка». Утверждалось, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В итоге для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС «Суджа».