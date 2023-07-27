В «Газпроме» назвали объем подачи российского газа через Украину
Компания «Газпром» осуществляет подачу газа через Украину через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в подтвержденном украинской стороной объеме. На 27 июля он составляет 42,4 миллиона кубометров, заявил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов, передает агентство «Прайм».
По его словам, на ГИС «Сохрановка» заявку снова отклонили.
Весной прошлого года на Украине приняли решение о прекращении приема для транзита газа через ГИС «Сохрановка». Утверждалось, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В итоге для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС «Суджа».
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил «Известиям», что в случае роста в Европе цен на газ в отопительный сезон континенту сезон грозит дальнейшая деиндустриализация.