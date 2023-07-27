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В «Газпроме» назвали объем подачи российского газа через Украину

Компания «Газпром» осуществляет подачу газа через Украину через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в подтвержденном украинской стороной объеме. На 27 июля он составляет 42,4 миллиона кубометров, заявил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов, передает агентство «Прайм».

В «Газпроме» назвали объем подачи российского газа через Украину
© ТАСС

По его словам, на ГИС «Сохрановка» заявку снова отклонили.

Весной прошлого года на Украине приняли решение о прекращении приема для транзита газа через ГИС «Сохрановка». Утверждалось, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В итоге для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС «Суджа».

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