ЦБ Турции изменил прогноз по инфляции
Председатель ЦБ Турции Хафизе Гайе Эркан сообщила о повышении Центральным банком страны прогноза по инфляции на конец года до 58%. Соответствующее заявление было сделано на пресс-конференции, передает агентство «Прайм».
Эркан также отметила, что прогноз на 2024 год обновили до 33%.
«Что касается 2025 года, то ожидаем, что инфляция снизится до 15%», — подчеркнула она.
Как заявила председатель регулятора, новый прогноз банка предполагает, что продуктовая инфляция в 2023 году будет на уровне в 61,5%.
Ранее Институт статистики республики сообщил, что индекс потребительских цен в Турции в годовом выражении составил в 2022 году 64,27%.
До объявления официальных данных ряд турецких экспертов и частных статистических организаций ожидали, что инфляция будет на уровне 66-80% в годовом выражении.