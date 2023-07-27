ЦБ Турции изменил прогноз по инфляции

Председатель ЦБ Турции Хафизе Гайе Эркан сообщила о повышении Центральным банком страны прогноза по инфляции на конец года до 58%. Соответствующее заявление было сделано на пресс-конференции, передает агентство «Прайм».

Эркан также отметила, что прогноз на 2024 год обновили до 33%.

«Что касается 2025 года, то ожидаем, что инфляция снизится до 15%», — подчеркнула она.

Как заявила председатель регулятора, новый прогноз банка предполагает, что продуктовая инфляция в 2023 году будет на уровне в 61,5%.

Ранее Институт статистики республики сообщил, что индекс потребительских цен в Турции в годовом выражении составил в 2022 году 64,27%.