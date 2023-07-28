Эксперт объяснил списание долгов Африке

России гораздо выгоднее иметь союзников, чем должников, заявил «Известиям» член Генсовета «Деловой России» Олег Воробьев. Так он объяснил списание долгов африканским странам.

Как прощение долгов, так и предоставление бесплатного зерна позволит получить в краткосрочной и долгосрочной перспективе преимущества на мировой арене, отметил Воробьев. По его словам, Россия готова отказаться от валютных вливаний в обмен на дружеские отношения.

Если Россия изменит курс диалога между странами, то сможет заручиться поддержкой стратегических партнеров в Африке. Например, Нигерия является основным поставщиком урана для Франции, привел пример эксперт.

Воробьев также объяснил, что общемировая обстановка способствует притяжению африканских стран к российской концепции многополярного мира. Кроме того, по его словам, африканские страны давно видят отсутствие колониального подхода со стороны России, поскольку страна придерживается принципа равенства.