Всемирный банк выделил Украине $1,5 млрд под гарантии Японии, сообщает ТАСС со ссылкой на министра финансов Украины Сергея Марченко.

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"Привлеченное финансирование будет направлено на восстановление экономики и укрепление социальной защиты населения", - заявил Марченко.

Украинский Минфин уточняет, что в 2022 году Украина получила от Японии более $581 млн льготного финансирования через Японское агентство международного развития (JICA). Предполагается, что в 2023 году Япония потратит на спонсирование Киева около $2 млрд. Ранее замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Еврокомиссия (ЕК) ужесточает с 2024 года условия предоставления финансовой помощи Киеву.