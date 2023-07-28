Эксперты назвали лидеров и аутсайдеров по рентабельности в промышленности

Эксперты озвучили лидеров и аутсайдеров по рентабельности в промышленности
Средняя рентабельность промышленных предприятий России на текущий момент примерно соответствует допандемийному уровню 2018-2019 годов. Как сообщает РБК, такой вывод сделан в аналитическом материале, подготовленном руководителем направления анализа и прогнозирования развития отраслей реального сектора ЦМАКП Владимиром Сальниковым.
В документе отмечается, что отраслевая динамика рентабельности в России по большей части позитивна, если учитывать сильно усложнившиеся условия работы из-за санкционного давления. По причине ограничений промышленности не удалось сохранить высокие объемы прибыли, которые были достигнуты в 2021 году на фоне перегрева рынка из-за окончания пандемии коронавируса.
В тот год основная часть роста доходов сконцентрировалась в сырьевом экспортном секторе. При этом стагнация или небольшой рост отмечались в ориентированных на внутренний рынок отраслях. В 2022 году ситуация изменилась — санкции подтолкнули отрасли, ориентированные на потребительский рынок, инвестиции, а также химический комплекс.
Сейчас слабо отрицательная и низко положительная рентабельность сохраняется в отраслях с высокой долей государственного заказа. К ним относятся «производство компьютеров, электронных и оптических изделий», «производство прочих транспортных средств» и «производство готовых металлических изделий». В большинстве своем предприятия несут потери из-за роста издержек, которые возникли в том числе и из-за ограничения возможностей импорта.