Эксперты назвали лидеров и аутсайдеров по рентабельности в промышленности

Средняя рентабельность промышленных предприятий России на текущий момент примерно соответствует допандемийному уровню 2018-2019 годов. Как сообщает РБК, такой вывод сделан в аналитическом материале, подготовленном руководителем направления анализа и прогнозирования развития отраслей реального сектора ЦМАКП Владимиром Сальниковым.

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В документе отмечается, что отраслевая динамика рентабельности в России по большей части позитивна, если учитывать сильно усложнившиеся условия работы из-за санкционного давления. По причине ограничений промышленности не удалось сохранить высокие объемы прибыли, которые были достигнуты в 2021 году на фоне перегрева рынка из-за окончания пандемии коронавируса.

В тот год основная часть роста доходов сконцентрировалась в сырьевом экспортном секторе. При этом стагнация или небольшой рост отмечались в ориентированных на внутренний рынок отраслях. В 2022 году ситуация изменилась — санкции подтолкнули отрасли, ориентированные на потребительский рынок, инвестиции, а также химический комплекс.