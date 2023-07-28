В Европе признали проблемы с вывозом украинского зерна

Позиция стран Восточной Европы, в частности Польши и Румынии, помешала вывозу украинского зерна, сообщает Politico. По информации издания, государства требуют от руководства Евросоюза пересмотреть планы в условиях выхода России из зерновой сделки. Недовольство у поляков и румын вызывают расходы за транспортировку сельскохозяйственных культур.

«Такие страны, как Польша, Венгрия и Румыния, через которые зерно все равно пришлось бы провозить, в принципе согласны с предложениями, но не хотят нести расходы в одиночку», — говорится в публикации.

Сложности с транспортировкой зерна обусловлены не только возросшими расходами, но и необходимостью в улучшении инфраструктуры. В частности в странах Восточной Европы обеспокоены тем, что ширина колеи железных дорог Украины и стран ЕС отличается. В Киеве также согласны с тем, что альтернативы зерновой сделке имеют свои издержки. В частности, их не устраивает предложение Литвы использовать прибалтийские порты в обмен на компенсации за перевозку.