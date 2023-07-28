Путин назвал сумму списанных Африке долгов перед Россией

В рамках сессии российский лидер также заявил, что стороны намерены и далее укреплять сотрудничество в экономической и гуманитарной сферах. Так, например, Россия поставляет часть оружия и техники в Африку на безвозмездной основе в целях обеспечения безопасности. В ближайшее время страна продолжит поддержку беднейших регионов континента и выделит для их развития дополнительно 90 миллионов долларов.