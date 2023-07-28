Юдаева уходит с поста первого зампреда ЦБ

ЦБ сообщил об уходе со своего поста первого зампреда Банка России Ксении Юдаевой. В пресс-службе регулятора пояснили, что начиная с 1 августа она перейдет в ЦБ на должность советника председателя Центробанка.

Сообщается также, что Юдаева продолжит заниматься развитием исследований и аналитики в Банке России, в частности, научно-методологическим обеспечением кросс-функциональных проектов в области анализа данных и принятия решений на основе данных.

Помимо этого, в сферу ответственности бывшего первого зампреда ЦБ войдет взаимодействие с научным и экспертным сообществом, университетами по образовательным и исследовательским вопросам.

Должность зампреда ЦБ Юдаева занимала с сентября 2013 года. Уточняется, что она остается членом Совета директоров и Комитета финансовой стабильности Банка России.