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Китай стал главным торговым партнером Казахстана

Китай стал главным торговым партнером Казахстана, обойдя Россию. Об этом сообщает портал inbusiness.kz со ссылкой на данные республики по внешней торговле.

Китай стал главным торговым партнером Казахстана, обойдя Россию
© ТАСС

Отмечается, что к июню доля Китая во внешнеторговых операциях Казахстана достигла 19,2 процента, а доля России составила 18,8 процента.

По данным таможни Казахстана, с января по май объем торговли с Китаем вырос на 21,6 процента в денежном выражении, до 10,7 миллиарда долларов. Отмечается, что в тот же период 2022 года товарооборот составлял 8,8 миллиарда долларов.

По данным Бюро национальной статистики Казахстана, в прошлом году китайско-казахстанская торговля выросла на треть, приблизившись к 24 миллиардам долларов, что на два миллиарда долларов меньше, чем объемы торговли с Россией. Те, в свою очередь, в 2022 году тоже выросли, но не так значительно.

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