Путин заявил о развитии торгово-экономических связей РФ и ЮАР

Объем торговли между Российской Федерацией и Южно-Африканской Республикой за 2022 год увеличился на 16,4%, достигнув $1,3 млрд. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой, передает ТАСС.

«Мне кажется, абсолютные цифры могли бы быть и больше, но $1,3 млрд — в принципе уже показатель достойный», — высказал мнение российский лидер.

Путин добавил, что отношения России и ЮАР основываются на принципах стратегического партнерства, взаимодействие между двумя странами становится более насыщенным и разнообразным, налажен многоуровневый политический диалог.

Российский лидер добавил, что обе страны могли бы в будущем сотрудничать в областях энергетики, промышленности, аграрного сектора, науки и инноваций.

Большое внимание со своей стороны Россия уделяет расширению связей в области образования, добавил Путин. Так, на 2023-2024 учебный год квота стипендий для обучения южноафриканских студентов в российских вузах увеличения почти втрое — до почти 100 мест.

Также известно, что в ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что российско-украинский конфликт должен завершиться мирным путем, это отвечает интересам обоих государств.