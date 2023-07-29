Эксперт назвал Германию «больным человеком Европы»

Экономика ФРГ в течение последнего квартала не показала роста после выхода из рецессии, отметил бывший главный эксперт Deutsche Bank по макроэкономике Томас Майер. Он добавил, что в дальнейшем статус Германии как «больного человека Европы» укрепится еще сильнее, пишет Bloomberg.

Фраза «больной человек Европы» используется для обозначения страны, которая переживает затяжные экономические трудности. Впервые ее употребил император Николай I в разговоре с английским послом Сеймуром в беседе о положении Турции.

«Я думаю, что Германия соревнуется за звание «больного человека Европы», - пояснил эксперт.