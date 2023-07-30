Додон заявил о летальной стадии экономики Молдавии

Внутренний долг Молдавии впервые перевалил за 100 млрд леев. Внешний долг вырос с 2,5 млрд до 3,4 млрд долларов. Такие цифры озвучил бывший президент республики Игорь Додон, сообщает «Спутник Молдова».

«Экономика Молдовы находится в летальной стадии», - резюмировал политик.

По его словам, абсолютно все экономические показатели в этом году упали. Вырос только экспорт в СНГ. Однако от сотрудничества с содружеством нынешний Кишинев отказывается.

Додон спрогнозировал, что через год-полтора республика перейдёт черту, после которой «уже не сможет выживать».

Политик считает, что пора менять руководство Молдавии, которое каждый месяц просит кредиты у Запада. Республика должна развивать экономику и сама зарабатывать.