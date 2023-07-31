Силуанов объяснил ослабление курса рубля

"Ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом - притоками и оттоками валюты в страну и из нее. Плюс лето - время отпусков, когда кто-то едет за границу, спрос на валюту также растет", - сказал Силуанов.



"Некоторые эксперты связывают ситуацию на валютном рынке с работой нашей подкомиссии. Когда иностранцы продают свой бизнес в России, они покупают валюту и переводят ее за рубеж, - сказал Силуанов, говоря о другом факторе влияния на курс рубля. - Но мы с ЦБ договорились, что объемы вывода валюты от продажи бизнеса не будут превышать $1 млрд в месяц. То есть это не критично для валютного рынка", - отметил глава Минфина.