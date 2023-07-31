Югра и Рязанская область отмечены призами форума «Умный город»

Награды вручили:

«Удобство, экологическое планирование, энергоэффективность и обобщённое цифровое пространство – вот ряд признаков, по которым легко определить Умный город, – отметил Анатолий Курманов, заместитель председателя организационного комитета Форума, – Внедрение технологий умного города способствует оптимизации окружающего пространства, минимизации отрицательного влияния на окружающую среду. Человек получает доступ к современным удобствам: интеллектуальным сетям электроснабжения, функциональным транспортным коммуникациям, новейшим знаниям и современным приложениям. За 5 лет работы проекта в стране уже сформировался пул пилотных городов, где активно внедряются самые современные смарт-наработки, и они по развитию опережают остальные. В то же время проектом «Умный город» предусматривается реализация накопленного опыта по всей стране, ведь современные города предъявляют все более высокие требования к внедряемым технологиям. Принятые и воплощенные решения интересны своей тиражируемостью и масштабной реализацией. Как следствие, каждый регион должен провести собственную работу в плане подготовки собственного плана действия – уникальную программу по цифровизации городского хозяйства. Отрадно видеть динамичное развитие регионов и областей в этом направлении».