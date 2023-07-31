Югра и Рязанская область отмечены призами форума «Умный город»
По итогам работы IV Международного форума «Умный город – Умная страна», который прошел 26-28 июля в Уфе, специальными призами за вклад в реализацию проекта «Умный город» были награждены Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Рязанская область.
Награды вручили:
– заместителю губернатора, директору Департамента информационных технологий и цифрового развития ХМАО – Югра Павлу Ципорину;
– министру цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Андрею Ульянову.
«Удобство, экологическое планирование, энергоэффективность и обобщённое цифровое пространство – вот ряд признаков, по которым легко определить Умный город, – отметил Анатолий Курманов, заместитель председателя организационного комитета Форума, – Внедрение технологий умного города способствует оптимизации окружающего пространства, минимизации отрицательного влияния на окружающую среду. Человек получает доступ к современным удобствам: интеллектуальным сетям электроснабжения, функциональным транспортным коммуникациям, новейшим знаниям и современным приложениям. За 5 лет работы проекта в стране уже сформировался пул пилотных городов, где активно внедряются самые современные смарт-наработки, и они по развитию опережают остальные. В то же время проектом «Умный город» предусматривается реализация накопленного опыта по всей стране, ведь современные города предъявляют все более высокие требования к внедряемым технологиям. Принятые и воплощенные решения интересны своей тиражируемостью и масштабной реализацией. Как следствие, каждый регион должен провести собственную работу в плане подготовки собственного плана действия – уникальную программу по цифровизации городского хозяйства. Отрадно видеть динамичное развитие регионов и областей в этом направлении».
Справочно:
С 26 по 28 июля в Уфе прошел IV Международный форум развития и цифровой трансформации городов «Умный город – Умная страна». Это крупнейшая площадка для профессионального диалога, где традиционно в моменте межотраслевой кооперации и обмена передовым опытом зарождаются новые идеи и подходы к решению задач.
Проект «Умный город» реализуется с 2018 года в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика» Минстроем и Минцифры России. В прошлом году ключевые мероприятия проекта собрали общую аудиторию больше 100 тысяч человек и были поддержаны президентом России Владимиром Путиным, правительством страны и руководителями регионов.