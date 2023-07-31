Аналитик оценил вероятность восстановления промышленности ЕС без российского газа

Для восстановления европейской промышленности необходима стабильность цен на электроэнергию, поскольку в противном случае бизнес лишается возможности планирования и долгосрочных инвестиций. Достижение стабильности в текущий момент без российского газа практически невозможно. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

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Запасы газа

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Европейским странам удалось добиться достаточно высокого уровня заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) во многом благодаря успешному выходу из отопительного сезона, когда заполненность достигала порядка 40 процентов. Кроме того, по словам Юшкова, значительную роль сыграло сокращение ежесуточного объема потребления за счет промышленного сектора и продолжающейся деиндустриализации.

«В Европе наблюдается спад экономики. В четвертом квартале 2022 года и в первом 2023 наблюдалась рецессия. Большой вопрос, смогут ли страны вернуться к восстановлению промышленности. Я в этом сомневаюсь», — заметил аналитик.

Условия восстановления

Юшков подчеркнул: для восстановления европейской промышленности необходима стабильность. Бизнес не может строить долгосрочные планы, принимать инвестиционные решения по новым проектам, модернизировать старые предприятия в условиях нестабильных цен на электроэнергию.

Игорь Юшков, аналитик

«В прошлом году цены на газ поднимались выше 2000 долларов, сейчас это 300 долларов, но за день они могут вырасти до 500. Когда происходят такие большие колебания, бизнес замораживает все планы и ждет стабилизации»

Резкие колебания аналитик связывает с высокой зависимостью европейских стран от альтернативных источников энергии: в ветреную и солнечную погоду, к примеру, цены могут снижаться за счет эффективной работы ветряков и солнечных батарей. Погода меняется — цены растут.

«Россия могла стабилизировать этот рынок. Когда уходило солнце и прекращался ветер, всегда можно было закупить необходимые объемы газа у нашей страны. Сейчас поставки минимальны, потому что осуществить их невозможно физически. Только когда изменится политическая ситуация, Россия снова сможет стать гарантирующим поставщиком, ведь контракты, кстати, никто не разрывал», — заметил Юшков.

Перспективы

Уже сейчас, по словам аналитика, большая часть бизнеса, не выдержав нестабильного ценообразования в Европе, переезжает в Азию и США, где нет такой привязки к возобновляемой энергетике.

«Конечно, европейцы могут найти альтернативных поставщиков, но это будет уже мировой рынок, где надо бороться за объемы СПГ с конкурентами. Сейчас мы наблюдаем передышку в ценообразовании, но, если зима будет холодной, снова начнется дефицит. А продукция предприятий при высоких ценах на электроэнергию становится просто не конкурентоспособной», — заключил собеседник «Ленты.ру».