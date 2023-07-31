Нигер приостановил экспорт урана и золота во Францию

Новые власти Нигера приостановили экспорт урана и золота во Францию после госпереворота в стране. Об этом со ссылкой на Би-би-си пишет ТАСС.

27 июля в Нигере произошел военный переворот. Президент Мохамед Базум был захвачен мятежниками, которые позже объявили о закрытии границ страны. Лидер мятежников полковник Амаду Абдраман призвал население страны к «спокойствию и воздержанию от любых актов вандализма».

При этом 30 июля тысячи сторонников военного правительства, захватившего власть в республике, собрались у здания посольства Франции. Они скандировали антифранцузские лозунги и пытались проникнуть на территорию дипмиссии. В Париже предупредили о немедленной реакции на попытку атаковать французских граждан, находящихся в Нигере.

В МИД Франция также заявили о приостановке действие программ финансовой поддержки Нигера до восстановления конституционного порядка. В свою очередь новые власти африканской страны, которая является седьмым производителем урана в мире, приостановили экспорт во Францию.

По информации СМИ, на Нигер приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства французской электроэнергии.