Анкара приостановила экспорт оливкового масла до 1 ноября из-за роста мировых цен. Об этом сообщает Dünya со ссылкой на Министерство торговли Турции.

Согласно заявлению ведомства, в связи с засухой в Европе производство оливкового масла в Испании и Италии сократилось на 20%. При этом в Турции оно выросло на 62%.

«Быстрый рост экспорта оливкового масла наливом и в бочках отразился на внутренних ценах — рост розничных цен на внутреннем рынке значительно выше общего роста цен за последний год», — говорится в тексте.

Таким образом при высоких таможенных пошлинах ЕС экспорт Турцией оливкового масла в европейские страны может осуществляться в очень небольших количествах. Особенно это относится к Италии и Испании, которые используют оливковое масло для дальнейшей переработки и поставляют в третьи страны.

«В этих условиях наше министерство провело повторную оценку и решило ввести дополнительные меры в отношении экспорта оливкового масла наливом и в бочках до начала следующего периода сбора урожая — 1 ноября 2023 года», — отмечается в материале.