В Кремле оценили отказ кабмина поддержать выход России из МВФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал аргументированным отказ правительства поддержать законопроект КПРФ о выходе страны из Международного валютного фонда (МВФ), передает ТАСС. В кабмине полагают, что одностороннее решение о выходе несет риски для вложенных активов РФ.

В Госдуму ранее был внесен законопроект о выходе РФ из МВФ. По мнению группы депутатов от КПРФ, России также следует денонсировать протокол о вступлении в Международный банк реконструкции и развития. В правительстве подчеркнули, что выход из состава МВФ может негативно повлиять на участие РФ в других финансовых механизмах, связанных с программами фонда, например в Пуле условных валютных резервов стран БРИКС.