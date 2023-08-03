На Западе рассказали о прочности экономики России перед западными санкциями
Российская экономика оказалась прочнее, чем думали на Западе, она не развалилась под давлением множества санкций и ограничений. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает газета «Известия».
Как говорится в публикации, намерение Запада «поставить российскую экономику на колени» не увенчалось успехом и идентично «тупиковой ситуации на поле боя».
The Wall Street Journal обратила внимание на то, что у России после введениях западом санкций обнаружились проблемы с импортом микрочипов, однако страна смогла их решить. Теперь российская сторона может ежедневно наносить удары высокоточным оружием. Также введенные на продажу нефти из РФ ограничения не принесли должного результата — ее продолжают покупать, а добыча углеводородов снизилась лишь незначительно.
Эксперты издания полагают, что устойчивость российской экономики можно объяснить развитием военно-промышленного комплекса (ВПК), значительными государственными вливаниями, а также быстро переориентацией внешней торговли на Индию и Китай.
Ранее американский политолог Джон Миршаймер заявил, что западные страны просчитались, ожидая успеха от введения санкций против России.