Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова главы дипмиссии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля о якобы желании России сделать «зависимыми» страны третьего мира. Об этом он заявил в четверг, 3 августа.

— Это совершенно не так, — сказал он.

Песков подчеркнул, что Москва была и остается надежным поставщиком. Кроме того, Россия всегда выполняет все обязательства, как и в сложившейся ситуации.

Также пресс-секретарь главы российского государства отметил, что Москва могла бы сделать больше, если бы ее действия не ограничивало санкционное давление.

Незадолго до этого Боррель заявил, что Россия предлагает дешевое зерно развивающимся странам по личным интересам. По его словам, весь мир испытывает трудности с поставками и повышением цен на зерно. Москва же обращает свое внимание на уязвимые страны, чтобы предложить двустороннее сотрудничество с поставками зерна по сниженным ценам.