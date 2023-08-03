ЕС расширил на Белоруссию санкции за обход рестрикций против России

"Эти меры распространяют запрет на экспорт в Белоруссию ряда особо чувствительных товаров и технологий, которые способствуют военно-техническому совершенствованию Белоруссии. Совет также вводит дополнительный запрет на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, пригодных для использования в авиации и космической отрасли", - отмечается в нем.